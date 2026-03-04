ЗАРЕЖДАНЕ...
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томба отбелязаха националния празник на България в Банско
Честването започна с развяване на българското знаме в сърцето на планината – традиционното спускане на голям национален флаг по ски писта Томба, носен от скиори. Проява, която съчета спортния дух на Банско с патриотичния празник.
В речта си кметът на община Банско Стойчо Баненски подчерта:
"В името на свободата сме длъжни да даваме най-доброто от себе си – като граждани и като народ. Да я пазим не само днес, а всеки ден."
Тържеството продължи с емблематично българско хоро, в което се включиха десетки участници.
В град Добринище празникът беше отбелязан с поднасяне на венци и цветя пред паметниците на опълченците от Добринище. Общественици, учители и ученици отдадоха заслужена почит на героите и сведоха глави в знак на признателност към тяхната саможертва и героизъм.
С достойно отбелязване на националния празник община Банско отново показа, че традициите са живи, а почитта към свободата е дълбоко вкоренена в сърцата на хората.
