В подножието на величествения Пирин Банско отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България. Празничната атмосфера в града обедини жители и гости в израз на признателност към героите на свободата.Честването започна с развяване на българското знаме в сърцето на планината – традиционното спускане на голям национален флаг по ски писта Томба, носен от скиори. Проява, която съчета спортния дух на Банско с патриотичния празник.В речта си кметът на община Банско Стойчо Баненски подчерта:"В името на свободата сме длъжни да даваме най-доброто от себе си – като граждани и като народ. Да я пазим не само днес, а всеки ден."Тържеството продължи с емблематично българско хоро, в което се включиха десетки участници.В град Добринище празникът беше отбелязан с поднасяне на венци и цветя пред паметниците на опълченците от Добринище. Общественици, учители и ученици отдадоха заслужена почит на героите и сведоха глави в знак на признателност към тяхната саможертва и героизъм.С достойно отбелязване на националния празник община Банско отново показа, че традициите са живи, а почитта към свободата е дълбоко вкоренена в сърцата на хората.