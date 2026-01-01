ЗАРЕЖДАНЕ...
С традиции, настроение и празничен дух банскалии посрещнаха 2026 година
©
Кметът се обърна към присъстващите с думите: "Този празник е доказателство, че когато сме единни, съхраняваме корена си. Благодарение на вас традицията продължава да живее.“
Със силата на общността и уважението към наследството си, Банско отново доказа, че традициите не са спомен от миналото, а жив дух, който обединява и води уверено напред.
Още по темата
/
"Пирогов": 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника
10:27
Байкушев: Пожелавам от сърце да усетим отговорността и да знаем, че всичко в нашата държава зависи от нас самите
08:51
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
31.12
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
31.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Парична гаранция за мъжа, пребил баща си в Бобов дол
09:47 / 31.12.2025
Кюстендил посреща 2026 с музика, традиции и ваучери за 700 евро
09:28 / 31.12.2025
Голям пожар между две кюстендилски села
16:28 / 30.12.2025
Жена блъсна пешеходец на зебра пред полицията в Кюстендил
13:07 / 30.12.2025
Институциите в Кюстендил с общи мерки срещу измами при обмяната н...
13:36 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.