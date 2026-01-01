С много емоция и пълен площад Банско посрещна Новата 2026 година. Трите махали - Костей блата, Вионово блато и Улевиница – показаха какво значи задружност и жива традиция, съобщи Община Банско. Стотици банскалии в красиви премени и впечатляващи кукерски костюми изпълниха улиците с настроение и празничен дух.Кметът се обърна към присъстващите с думите: "Този празник е доказателство, че когато сме единни, съхраняваме корена си. Благодарение на вас традицията продължава да живее.“Със силата на общността и уважението към наследството си, Банско отново доказа, че традициите не са спомен от миналото, а жив дух, който обединява и води уверено напред.