С театър борят зависимостите сред подрастващите в Кюстендил

Административният ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил Албена Разсолкова посети театралната постановка "Цветни сенки", организирана в Народно читалище "Пробуда", съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. Събитието бе част от инициативите на Общинския съвет по наркотични вещества в град Кюстендил, чийто член е районният прокурор. Те са насочени към превенция на употребата на наркотични вещества сред подрастващите и информиране за рисковете, свързани със зависимостите.



Поканата за участие бе отправена до прокуратурата като израз на партньорство и сътрудничество между институциите в общите усилията за насърчаване на здравословен и отговорен начин на живот сред младите хора.



Театралната постановка "Цветни сенки“ е организирана за ученици от различни училища града. Чрез езика на театъра младите актьори пресъздадоха героите, които се изправят пред трудни избори, изкушения и последици, свързани с употребата на наркотици.



Постановката имаше за цел чрез силата на изкуството и емоционалното въздействие да покаже как всеки личен избор може да се превърне в съдбовен и как подкрепата на семейството и приятелите може да спаси човешки живот.



Преди началото на спектакъла районният прокурор Албена Разсолкова се обърна към присъстващите, като подчерта значението на информирания личен избор и отговорността на всеки млад човек да пази себе си и своето бъдеще: "Тази постановка е специална – тя говори с езика на театъра, но посланието й е реално. Зад всеки случай на зависимост стои нечия болка, нечие изгубено бъдеще. Вярвам, че знанието, изкуството и силата на избора могат да спасят животи“.



Събитието завърши с топло посрещане от публиката и усещане за обща отговорност – на институциите, родителите и младите хора – за изграждане на общество, свободно от зависимости.