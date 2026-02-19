Огнян Атанасов.
Той подчерта, че присъствието на децата е най-яркият акцент в рецитала – както в Кюстендил, така и в село Николичевци. По думите му тяхното участие, вълнение и искреност са превърнали събитието в истински урок по родолюбие.
Пред паметника на националния герой граждани, представители на институции и ученици сведоха глави в знак на почит към делото и саможертвата му. По време на церемонията прозвучаха стиховете: "Но остана жив в сърцата,
българино най-велик!“
В словата си водещите припомниха, че Левски остава символ и морален компас за българския народ – човекът, посветил живота си на идеала за "чиста и свята република“ и изрекъл думите: "Ако печеля – печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си“.
Възпоменателната програма продължи с емоционален рецитал и музикални изпълнения на ученици от Основно училище "Св. Паисий Хилендарски“ с класен ръководител Цветелина Молова, заедно с възпитаника на Спортно училище "Васил Левски“ – Александър Илчев. Децата изпълниха песните "Жив си, Апостоле“ и "Левски, Апостоле“, пресъздавайки чрез слово и музика образа на неуморния Дякон – смел, скромен и всеотдаен.
Бяха припомнени и думите му "Времето е в нас и ние сме във времето“, които и днес звучат актуално.
Венци и цветя поднесоха кметът инж. Огнян Атанасов, заместник-кметове на общината, областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, представители на Общинския съвет, Архиерейското наместничество, държавни и образователни институции, политически партии, обществени организации и граждани.
С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на Апостола. До паметника почетен караул беше даден от членове на Регионален клуб "Традиция“ към Народно читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“.
Пред журналисти кметът Огнян Атанасов посочи още, че се гордее с децата, участвали в рецитала, и изрази увереност, че България ще продължи да ражда достойни поколения.
