С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:39Коментари (0)40
С тържествен концерт-спектакъл Благоевград отбеляза 113 годни от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и 50 години Регионален телевизионен център.

Програмата на пл. "Георги Измирлиев“ бе съставена от 3 части.

"Слушам ви гласа жалостен“, "Бисери от Македония“, които представиха както историческата памет и богатството на местния фолклор, така и емблематични изпълнения на обичани български народни певци.

За принос в развитието на журналистиката и популяризирането на културното наследство на Пиринския край кметът Методи Байкушев връчи плакет на директора на РТВЦ - Благоевград Добрина Грачанлиева - Богданова, съобщи общината.

На сцената излязоха ансамбли и музикални групи, както и изпълнители като Володя Стоянов, Иван Дяков, Кинче Вълчева, Марияна Манолева и Йорданка Варджийска.

Сред официалните гости бяха Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и председателят на Общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова.

Събитието бе организирано от Община Благоевград и Българската национална телевизия.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
