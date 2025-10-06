ЗАРЕЖДАНЕ...
|С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Програмата на пл. "Георги Измирлиев“ бе съставена от 3 части.
"Слушам ви гласа жалостен“, "Бисери от Македония“, които представиха както историческата памет и богатството на местния фолклор, така и емблематични изпълнения на обичани български народни певци.
За принос в развитието на журналистиката и популяризирането на културното наследство на Пиринския край кметът Методи Байкушев връчи плакет на директора на РТВЦ - Благоевград Добрина Грачанлиева - Богданова, съобщи общината.
На сцената излязоха ансамбли и музикални групи, както и изпълнители като Володя Стоянов, Иван Дяков, Кинче Вълчева, Марияна Манолева и Йорданка Варджийска.
Сред официалните гости бяха Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и председателят на Общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова.
Събитието бе организирано от Община Благоевград и Българската национална телевизия.
