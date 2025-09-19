© Фокус виж галерията Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“, по отношение на 36-годишният мъж, привлечен от Окръжна прокуратура като обвиняем за убийство – извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 6а от Наказателния кодекс, предаде репортер на "Фокус“. Според прокуратурата, мъжът, който е осъждан, на 11 септември в село Крайници, в близост до дом на улица "Захари Стоянов“ умишлено е умъртвил 25-годишна жена.



След убийството мъжът е обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден - 12.09.2025 г., е бил установен в района на село Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо моторно превозно средство, отнето от него в село Ресилово, община Сапарева баня.



При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, мъжът е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.



Съдът счете, че на този етап от разследването са събрани доказателства и може да бъде направено обосновано предположение, че привлеченият като обвиняем К. И. е съпричастен към престъплението, за което е обвинен. То е тежко умишлено престъпление по смисъла на НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 15- 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Налице са предпоставките по чл.63, ал.2, т.3 от НПК.



Окръжен съд намира, че е налице реална опасност да се укрие и да извърши престъпление. Обвиняемият е направил опит да се избяга. К.И. е извършил деянието в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от месец април 2025 година.



Определението на Окръжен съд Кюстендил, с което по отношение на обвиняемия за убийство с особена жестокост и в условията на домашно насилие е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“, подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 3- дневен срок, считано от днес.