ЗАРЕЖДАНЕ...
С консенсус приключиха консултациите за съставите на СИК в Кюстендил и Дупница
© ФОКУС
Покани за участие в консултациите бяха изпратени до парламентарно представените партии и коалиции в 51-вото Народно събрание. По време на срещите бяха обсъдени предложенията на политическите сили за разпределението на местата в комисиите, така че да бъде гарантирано нормалното протичане на изборния процес.
В община Кюстендил беше постигнато съгласие за състава на 111 секционни избирателни комисии, които ще организират изборния процес и ще преброяват гласовете. С решение на РИК – Кюстендил във всяка комисия ще работят по 9 души. Общият брой на членовете ще бъде 999, като 333 от тях ще заемат ръководни позиции – председател, заместник-председател и секретар.
В Дупница бяха обсъдени предложенията на политическите сили за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на секционните избирателни комисии, както и въпроси, свързани с подготовката на членовете на СИК и спазването на законовите изисквания при провеждането на изборния процес.
Преди началото на консултациите беше извършена проверка на документите, легитимиращи участниците, от представители на общинската администрация, ангажирани с подготовката и организацията на изборния процес.
"От страна на администрацията сме се погрижили за техническото обезпечаване на консултациите. Осигурили сме всичко необходимо, за да създадем добра организация и да улесним работата на партиите и коалициите, така че процесът да премине спокойно и без усложнения“, подчерта кметът на Дупница Първан Дангов.
След приключване на консултациите беше изготвен и подписан протокол, който ще бъде изпратен до Районната избирателна комисия. Предстои местните партийни структури да подадат имената на своите представители в секционните избирателни комисии.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.