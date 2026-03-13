С консенсус приключиха консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в общините Кюстендил и Дупница за предсрочните избори за народни представители на 19 април, предадеПокани за участие в консултациите бяха изпратени до парламентарно представените партии и коалиции в 51-вото Народно събрание. По време на срещите бяха обсъдени предложенията на политическите сили за разпределението на местата в комисиите, така че да бъде гарантирано нормалното протичане на изборния процес.В община Кюстендил беше постигнато съгласие за състава на 111 секционни избирателни комисии, които ще организират изборния процес и ще преброяват гласовете. С решение на РИК – Кюстендил във всяка комисия ще работят по 9 души. Общият брой на членовете ще бъде 999, като 333 от тях ще заемат ръководни позиции – председател, заместник-председател и секретар.В Дупница бяха обсъдени предложенията на политическите сили за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на секционните избирателни комисии, както и въпроси, свързани с подготовката на членовете на СИК и спазването на законовите изисквания при провеждането на изборния процес.Преди началото на консултациите беше извършена проверка на документите, легитимиращи участниците, от представители на общинската администрация, ангажирани с подготовката и организацията на изборния процес."От страна на администрацията сме се погрижили за техническото обезпечаване на консултациите. Осигурили сме всичко необходимо, за да създадем добра организация и да улесним работата на партиите и коалициите, така че процесът да премине спокойно и без усложнения“, подчерта кметът на Дупница Първан Дангов.След приключване на консултациите беше изготвен и подписан протокол, който ще бъде изпратен до Районната избирателна комисия. Предстои местните партийни структури да подадат имената на своите представители в секционните избирателни комисии.