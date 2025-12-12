ЗАРЕЖДАНЕ...
С коледен концерт в село Баня събират средства за семейство, пострадало при взрив на газова бутилка
©
Семейството има възможност да се премести в етаж от друга къща, но той също не е годен за живеене. Нужен е спешен и сериозен ремонт, за да могат отново да имат дом и спокойствие.
На традиционния Коледен концерт пред входа на читалището ще бъде поставена дарителска кутия за всеки, който желае да помогне. Събитието ще се проведе на 13 декември от 19:00 часа в НЧ "Просвета – 1908", с. Баня.
"Нека в тези студени дни сгрeем с доброта едно българско семейство, преживяло тежко изпитание. В този труден момент всяка подкрепа е ценна и значима за семейството. Нека се обединим и подадем ръка! Да покажем, че когато сме единни, можем да променим нечий живот. По Коледа стават чудеса – нека заедно сътворим чудото за семейство Мехови", приканват от Община Разлог.
