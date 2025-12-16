За поредна година, в духа на най-светлите празници, Община Сандански организира традиционен благотворителен Коледен базар.Събитието събира жители и гости на града около кауза, която носи надежда и подкрепа там, където е най-нужна.Средствата, събрани от базара, ще бъдат използвани за закупуване на рехабилитационни уреди за Дневен център "Света Неделя“ - Сандански и Дневния център в с. Ласкарево.Новото оборудване ще допринесе за по-качествена грижа и по-добра среда за децата и възрастните, които ежедневно разчитат на специалистите в центровете.Община Сандански благодари на всички участници, доброволци и посетители, които с участието си ще помогнат за реализирането на благородната кауза.