С коледен базар събират средства за закупуване на рехабилитационни уреди в Сандански
Събитието събира жители и гости на града около кауза, която носи надежда и подкрепа там, където е най-нужна.
Средствата, събрани от базара, ще бъдат използвани за закупуване на рехабилитационни уреди за Дневен център "Света Неделя“ - Сандански и Дневния център в с. Ласкарево.
Новото оборудване ще допринесе за по-качествена грижа и по-добра среда за децата и възрастните, които ежедневно разчитат на специалистите в центровете.
Община Сандански благодари на всички участници, доброволци и посетители, които с участието си ще помогнат за реализирането на благородната кауза.
