С камбанен звън и тържествена Света литургия храм “Свето Благовещение Богородично" в Разлог отбеляза храмовия си празник.Църквата в Разлог събра миряни и духовници от Неврокопската епархия, които взеха участие в празничните богослужения. По традиция бе раздаден и курбан за здраве.Празничният ден започна в ранни зори с Утреня и Златоустова литургия, които по традиция бяха водени от Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, в съслужение на свещениците от Разлог и други свещеници от епархията.Храмът бе огласен от църковни песнопения, изпълнени от Неврокопския духовен хор към Светата ни епархия.На празника на храма днес присъстваше кметът на община Разлог Красимир Герчев. Сред миряните, дошли да почетат празника бяха зам.-кметовете на община Разлог Гергана Костова, Славчо Фарфаров и Христо Зайков, както и стотици вярващи.Благовещение е един от големите християнски празници - символизиращ благата вест, която Архангел Гавраил донася на Дева Мария, че ще роди Божия Син – Спасителя.