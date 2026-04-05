Празничният ден на Цветница в Банско започна с тържествена света литургия в храм "Света Троица“ и традиционното освещаване на върбовите клонки – символ на здраве, надежда и ново начало. След това жители и гости на града се събраха на площад "Никола Вапцаров“, за да продължат празника с концерт, съобщиха от Общината.

Под надслов "Цветница е!“ съставите към НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ превърнаха деня в пъстро тържество на българските традиции и пролетното настроение. Песни и танци огласиха площада, а на финала всички се хванаха на общо хоро – символ на сплотеност и връзка между поколенията.