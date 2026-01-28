ЗАРЕЖДАНЕ...
С фото-документална изложба в Кюстендил отбелязаха 173 години от рождението на Ефрем Каранов
Изложбата разказва подробности за живота и делото на Ефрем Цветков Каранов, роден на 28 януари 1853 г. в град Кратово, Македония. Образованието си получава в българското училище в Цариград, след което завършва Втора Одеска гимназия и славянска филология в Новоросийския университет в Одеса. Работил е като преводач, преподавател в Духовната семинария в Самоков и дългогодишен учител в Кюстендил.
За своята цялостна педагогическа и обществена дейност Каранов получава признание както на местно, така и на национално ниво. През 1892 г. е удостоен с орден "За гражданска заслуга“ – V степен, заедно с учителите Стоян Заимов и Стефан Аврамов.
Сред неговите ученици са академик Йордан Захариев, Емануил Попдимитров и други бележити личности. Каранов поддържа активни връзки с изявени български учени и общественици като Марин Дринов, Константин Иречек и Стоян Заимов.
Дейността му е тясно свързана с културния живот на Кюстендил. През 1891 г. участва във възстановяването на читалище "Братство“, а след построяването на новата читалищна сграда през 1907 г. е избран за уредник на читалищния музей, който развива и обогатява в продължение на десетилетия.
Ефрем Каранов оставя богато творческо наследство – фолклорни записи и изследвания в областта на етнографията и фолклористиката. Автор е на редица трудове, сред които "Няколко думи за Кадин мост“, "Богдан юнак, герой от Сръбско-българската война“, "Румена войвода“, "Очерк из Осоговските планини“ и "История на Сърбия“.
