С факелно шествие Петрич ще почете подвига и саможертвата на Васил Левски
Шествието ще тръгне в 18:00 часа от пространството пред сградата на Общината към паметника на Васил Левски в градския парк.
В 18:30 часа там ще започне поетична композиция "Поглед към теб, Апостоле“, подготвена от ЦПЛР - ОДК Петрич и ДГ № 1 "Снежанка“.
Ще бъдат положени цветя и венци.
Община Петрич Ви кани да се присъедините към факелното шествие и заедно да покажем, че светлината на едно величаво дело остава ярка над България.
