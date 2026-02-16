Сподели close
С факелно шествие Петрич ще почете подвига и саможертвата, ще изрази признателност, ще покаже, че има памет.

Шествието ще тръгне в 18:00 часа от пространството пред сградата на Общината към паметника на Васил Левски в градския парк.

В 18:30 часа там ще започне поетична композиция "Поглед към теб, Апостоле“, подготвена от ЦПЛР - ОДК Петрич и ДГ № 1 "Снежанка“.

Ще бъдат положени цветя и венци.

Община Петрич Ви кани да се присъедините към факелното шествие и заедно да покажем, че светлината на едно величаво дело остава ярка над България.