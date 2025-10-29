ЗАРЕЖДАНЕ...
|С цвете, с думи и с песен беше почетена рождената дата на поета Евтим Евтимов
В залата за четене, носеща името на Евтим Евтимов, ученици на ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров“ – членове на Младежкия литературен клуб, ученици на ПГ "Пейо Яворов“ и на СУ "Никола Вапцаров“ прочетоха избрани стихове от творчеството на поета.
Музикалният фон беше дело на композитора Светослав Лобошки. Поетесата Петя Хантова подчерта чисто човешките качества на големия Евтим Евтимов и винаги насърчителните му думи към младите автори.
Синът на поета – Венко Евтимов, поздрави сърдечно участниците в събитието и организаторите. Литературната вечер уважиха също зам.-кметът Кирил Танушев и директорът на дирекция "Хуманитарни дейности“ Димитър Чолев.
Минути преди началото бяха поднесени цветя на паметника на Евтим Евтимов в центъра на Петрич.
