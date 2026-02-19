ЗАРЕЖДАНЕ...
С бурни аплодисменти посрещнаха Радослав Янкова в Банско
Кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави Радо за неговите постижения, за силния дух и достойното представяне, с което за пореден път прослави Банско и България на световната зимна сцена. В словото си той подчерта, че Радослав Янков е пример за отдаденост, дисциплина и устрем – качества, които го превръщат в вдъхновение за десетки млади спортисти.
В знак на признателност и дълбоко уважение към неговите постижения, кметът връчи на Радослав Янков специално гравиран плакет с неговото име – символ на почитта на целия град към труда, постоянството и успехите му.
По време на срещата бе изразена благодарност и към неговия треньор – Георги Атанасов, който със своя професионализъм, всеотдайност и постоянна подкрепа има ключова роля в изграждането на успехите на спортиста.
