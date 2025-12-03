Община Банско представя своята коледно-новогодишна програма, която ще внесе празнично настроение в града от началото на декември до първите дни на новата година. Жителите и гостите на Банско ще могат да се включат в поредица от културни, благотворителни и традиционни събития.На 5 декември (петък) от 17:30 ч. на площад "Никола Вапцаров“ ще бъде запалена коледната елха, с което официално ще започне празничният сезон в града.На 7 декември (неделя) от 11:00 ч. пред главния вход на НУ "Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе "Коледна БлагоТворителница“ под мотото "от детските ръце… до детското сърце“, посветена на благотворителни каузи в подкрепа на училищната общност.В периода 10–13 декември, от 11:00 до 18:00 ч., подколонното пространство на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ ще бъде домакин на Коледен базар на потребителите на социални услуги.На 13 декември (събота) ще се състои откриването на ски сезон 2025/2026 – от 09:30 ч. на Бъндеришка поляна и от 17:30 ч. на площад "Никола Вапцаров“, където гостите ще могат да се насладят на фолклорна програма и кулинарно представяне на традиционни ястия.На 15 декември (понеделник) от 17:00 ч. в тържествената зала на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ ще се проведе церемонията по награждаване на "Спортист на годината на Община Банско“ за 2025 година.От 20 декември до 20 януари в Туристическия информационен център ще бъде представена изложбата "С аромат на Коледа“ на сдружение "Млади български творци“ в подкрепа на инициативата "Българската Коледа“.На 23 декември (вторник) от 18:00 ч. в големия салон на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ ще се състои коледният концерт "Дар от сърце“.В новогодишната нощ, на 31 декември (сряда) от 23:30 ч., на площад "Никола Вапцаров“ ще има празничен концерт и тържествена заря.Празничният цикъл ще завърши на 1 януари (четвъртък) от 11:00 ч. с традиционното кукерско шествие на площад "Никола Вапцаров“, което ще постави силен фолклорен акцент в първия ден на новата година.Програмата на Община Банско обединява благотворителност, изкуство, спорт, традиции и празничен дух, като дава възможност на всички да споделят заедно коледно-новогодишните дни.