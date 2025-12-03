ЗАРЕЖДАНЕ...
С богата и разнообразна програма Банско отбелязва коледно - новогодишните празници
© Архив
На 5 декември (петък) от 17:30 ч. на площад "Никола Вапцаров“ ще бъде запалена коледната елха, с което официално ще започне празничният сезон в града.
На 7 декември (неделя) от 11:00 ч. пред главния вход на НУ "Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе "Коледна БлагоТворителница“ под мотото "от детските ръце… до детското сърце“, посветена на благотворителни каузи в подкрепа на училищната общност.
В периода 10–13 декември, от 11:00 до 18:00 ч., подколонното пространство на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ ще бъде домакин на Коледен базар на потребителите на социални услуги.
На 13 декември (събота) ще се състои откриването на ски сезон 2025/2026 – от 09:30 ч. на Бъндеришка поляна и от 17:30 ч. на площад "Никола Вапцаров“, където гостите ще могат да се насладят на фолклорна програма и кулинарно представяне на традиционни ястия.
На 15 декември (понеделник) от 17:00 ч. в тържествената зала на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ ще се проведе церемонията по награждаване на "Спортист на годината на Община Банско“ за 2025 година.
От 20 декември до 20 януари в Туристическия информационен център ще бъде представена изложбата "С аромат на Коледа“ на сдружение "Млади български творци“ в подкрепа на инициативата "Българската Коледа“.
На 23 декември (вторник) от 18:00 ч. в големия салон на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ ще се състои коледният концерт "Дар от сърце“.
В новогодишната нощ, на 31 декември (сряда) от 23:30 ч., на площад "Никола Вапцаров“ ще има празничен концерт и тържествена заря.
Празничният цикъл ще завърши на 1 януари (четвъртък) от 11:00 ч. с традиционното кукерско шествие на площад "Никола Вапцаров“, което ще постави силен фолклорен акцент в първия ден на новата година.
Програмата на Община Банско обединява благотворителност, изкуство, спорт, традиции и празничен дух, като дава възможност на всички да споделят заедно коледно-новогодишните дни.
Още по темата
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Благоевградчанка с трогателна история от пазара: Много ми стана драго, че все още се срещат човечни и сърцати хора
23.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Разлог сияе в празнична премяна, елхата грейва в парка на 5 декем...
19:55 / 02.12.2025
Задържаха 24-годишен мъж за обира на бензиностанция в Банско
19:09 / 02.12.2025
Болницата в Кюстендил привлече нов специалист
17:36 / 02.12.2025
Дядо Коледа пристигна в Кюстендил и отвори своята работилница
17:37 / 02.12.2025
Хиляди нови дръвчета край Симитли
13:49 / 02.12.2025
СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден ...
12:37 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.