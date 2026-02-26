Сподели close
Общо 50 ваучера за кастрация на котки са разпределени по инициатива на организацията "Мръсни лапички“ в Кюстендил, предаде ФОКУС. Доброволците се включиха в усилията на Общинския приют за безпризорни животни за намаляване на популацията на бездомните котки в града, като осигуриха ваучери за манипулациите във ветеринарна клиника.

Средствата за процедурите се покриват с част от даренията, събрани чрез инициативата "Жълти стотинки“.

Кастрацията е единственият хуманен и ефективен дългосрочен метод за контрол на популацията на безстопанствени животни. Чрез нея се предотвратява раждането на нежелани котила, намалява се броят на страдащите бездомни животни и се подобрява здравословното състояние на котешките колонии в града.