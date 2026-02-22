Отбелязваме Сирни заговезни – един от най-тачените български празници, познат още като Прошка, Сирница и Масленица, предаде. Той се чества седем седмици преди Великден и поставя началото на най-дългия пост в годината – Великия пост. В народната традиция празникът бележи и символичната граница между зимата и пролетта .И тази година читалищата в кюстендилските села доказват, че са пазители на българския дух, като не просто организират празници, а предават традициите от поколение на поколение.В село Соволяно празничната вечер започва в 17.30 часа в НЧ "Светлина 1871“. Джамалджийска група "Со Воля“ отправя покана към децата да сложат звънци и да се включат в прогонването на злото.В Гирчевци честването ще започне в 17.00 часа до стадиона – на мястото на традиционния огън , по инициатива на НЧ "Просвета 1988“. В програмата са включени ритуалът на прошката, обичаят "Хамкане“ за най-малките и народна музика.В Багренци празникът ще се проведе от 18.00 часа зад църквата, организиран от НЧ "Отец Паисий – 1928“. Ритуалният огън ще бъде запален от местната джамалджийска група, а в програмата са предвидени традиционни обредни игри.Скриняно също ще отбележи Сирни заговезни от 18.00 часа пред читалището. Домакин е НЧ "Стоян Венев“, а в програмата ще участват местни и гостуващи фолклорни състави .В Слокощица празникът ще бъде отбелязан от 18.00 часа в двора на училището с огньове и кукерски игри.Междувременно Народно читалище "Кирил и Методий 1927“ и кметството в село Долно село вече дадоха начало на празничните прояви с много настроение и искане на прошка .Със своите инициативи читалищата отново показват, че са сърцето на местната общност – мястото, където традициите се пазят и предават на младите, за да остане жив българският обичай.