Районен съд-Петрич представи годишния отчетен доклад на институцията за 2025 г. Докладът за дейността на Районния съд в Петрич за 2025 г. бе представен от председателя на Районен съд Петрич – съдия Атанас Кобуров.Гости на отчетното събрание бяха: Мими Фурнаджиева- заместник-председател на Върховен касационен съд, Даниела Дончева-председател на Апелативен съд – София, Петър Узунов-председател на Окръжен съд-Благоевград, Димитър Бръчков- кмет на Община Петрич, Светла Данаилова- председател на Общински съвет – Петрич, ръководителят на Териториално отделение -Петрич към Районна прокуратура – Благоевград- Надежда Шутова, началникът на РУП Петрич- Йордан Симонски, директорът на РГДП Иво Стоянов, адв. Виолета Вайо, като представител на Благоевградската адвокатска колегия.Съдия Кобуров направи кратък анализ на свършеното в предходния управленски мандат, както и отчете много добрите показатели в работата на съда през годините.Отбелязано бе и отличното сътрудничество с всички останали институции.Административният ръководител определи отминалата година като много ползотворна за съда и подчерта, че постигнатите резултати са закономерен израз на професионализма, отговорността и последователните усилия на целия колектив.Анализът на статистическите данни за 2025 г. показва устойчива и положителна тенденция в работата на съда. През отчетния период постъпилите дела са с 6% по-малко спрямо 2024 г., но с 4% повече спрямо 2023 г., което очертава стабилност в натовареността на институцията през последните три години.Съществен показател за ефективността на правораздавателната дейност на Районен съд – Петрич е обстоятелството, че както и през предходните години, броят на свършените дела (2887) надвишава броя на постъпилите (2865). Това означава, че съдът не само успява да обработва постъпленията от новообразувани дела, но и последователно намалява висящността. Запазването на висок процент на свършените дела – 88% спрямо разгледаните – е ясен индикатор за добра организация на съдебния процес, ритмичност в насрочванията и ефективно администриране.Резултатът на процента на делата, приключени в 3-месечен срок - 92%, отразява както дисциплиниран процесуален подход, така и висока степен на координация между съдии и съдебна администрация.През 2025 г. след инстанционен контрол в съда са върнати 120 съдебни акта по граждански дела, от които 75 (62,5%) са потвърдени изцяло, 24 (20%) са отменени или обезсилени, а 21 (17,5%) са потвърдени в една част и отменени в друга.За отчетния период са постановени 221 осъдителни съдебни акта и 3 оправдателни.Издадени са 2 051 броя свидетелства за съдимост, 771 справки за съдимост или общо 2 822 броя.През 2025 г. са постъпили 91 бр. изпълнителни дела повече в сравнение с 2024 г. и 106 бр. дела повече в сравнение с 2023 г.Общият брой вписани актове през 2025 година е 3 495, което значително надвишава вписаните актове от предходните години.В заключителната част на доклада съдия Кобуров изрази удовлетвореност от дейността на съдиите и служителите от Районен съд – Петрич и им благодари за сторените усилия, довели до превръщането на институцията в пример за ефективна, модерна и отговорна съдебна институция.Много добра оценка на работата на съдиите и служителите от Районен съд-Петрич бе дадена от ръководителите на горестоящите съдилища.Съдия Мими Фурнаджиева предаде поздрави от председателя на ВКС съдия Галина Захарова, като изрично отбеляза, че поддържането на високи стандарти в работата след успешен първи управленски мандат е още по-голямо предизвикателство.