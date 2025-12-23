Общинският съвет в Дупница взе решение за повишение на таксата за битови отпадъци, предаде. На извънредното заседание на местния парламент беше одобрена план-сметката за чистота.Последва гласуване на предложения размер на таксата за битови отпадъци. "Нашата цел е да подобрим почистването, да има нови съдове – те ще закупуват от Общината. Ще бъдат подменени и кошчетата за отпадъци“ каза зам.-кметът на Община Дупница Бойко Христов.Таксата ще бъде изчислявана отново на база данъчна оценка на имота.За физически лица и юридическите лица с жилищни имоти на територията на град Дупница, зона I, II, III и IV ще се начисляват7,70‰ върху данъчната оценка. За жилищните имоти на територията на населените места, категория V, VI, VII, VIII - 10,20 ‰.На физически и юридически лица с нежилищни имоти промилите ще бъдат 11,40‰ върху данъчната оценка.