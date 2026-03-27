ЗАРЕЖДАНЕ...
Ръководството на МВР на работна среща в Кюстендил
© ФОКУС
Директорът на дирекцията ст. комисар Райчо Омерски запозна ръководството на министерството със създадената организация на работа за противодействие на нарушения, свързани с избирателното законодателство и изборните права на гражданите. Той подчерта, че ръководството на дирекцията е в постоянен контакт както с изборната администрация, така и с прокуратурата, а действията на служителите са стриктно съобразени със законодателството.
Министър Дечев увери служителите, че ще имат пълната подкрепа на ръководството при осъществяването на законосъобразни, прецизни и обективни действия, които да гарантират провеждането на честни и демократични избори на 19 април. Той акцентира върху значението на оперативната работа и действията на полицията в условия на неотложност при събирането на доказателства.
По думите му сътрудничеството с неправителствени организации, разследващи журналисти и представители на медиите е от съществено значение за успешните резултати. "В работата си не допускайте двойни стандарти към политически партии и участници в изборния процес“, заяви министърът.
Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР гл. комисар Кандев изрази пълната подкрепа на ръководството към полицейските служители в дните преди изборите, в самия изборен ден и след него. "Тук сме, с вас сме, до вас сме – работете смело и по закон“, заяви той.
В срещата участва и областният управител на Кюстендилска област Кристиян Иванчов, който благодари за подкрепата към служителите и изрази увереност, че действията на полицията ще оправдаят очакванията и доверието на обществото.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Умишлен палеж в Дупница
11:45
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.