Министър Емил Дечев, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев и заместник-министър Калоян Калоянов проведоха работна среща с ръководния състав на ОДМВР – Кюстендил, предадеДиректорът на дирекцията ст. комисар Райчо Омерски запозна ръководството на министерството със създадената организация на работа за противодействие на нарушения, свързани с избирателното законодателство и изборните права на гражданите. Той подчерта, че ръководството на дирекцията е в постоянен контакт както с изборната администрация, така и с прокуратурата, а действията на служителите са стриктно съобразени със законодателството.Министър Дечев увери служителите, че ще имат пълната подкрепа на ръководството при осъществяването на законосъобразни, прецизни и обективни действия, които да гарантират провеждането на честни и демократични избори на 19 април. Той акцентира върху значението на оперативната работа и действията на полицията в условия на неотложност при събирането на доказателства.По думите му сътрудничеството с неправителствени организации, разследващи журналисти и представители на медиите е от съществено значение за успешните резултати. "В работата си не допускайте двойни стандарти към политически партии и участници в изборния процес“, заяви министърът.Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР гл. комисар Кандев изрази пълната подкрепа на ръководството към полицейските служители в дните преди изборите, в самия изборен ден и след него. "Тук сме, с вас сме, до вас сме – работете смело и по закон“, заяви той.В срещата участва и областният управител на Кюстендилска област Кристиян Иванчов, който благодари за подкрепата към служителите и изрази увереност, че действията на полицията ще оправдаят очакванията и доверието на обществото.