30 500 лева бяха събрани в подкрепа на деца със специални образователни потребности в Дупница по време на традиционния Коледен благотворителен бал, организиран от Ротари клуб – Дупница, предаде. Средствата ще бъдат насочени към проекта "Аз мога да се науча“, реализиран съвместно със сдружение "Близо до теб“.Проектът цели обучение на специалисти за работа с деца със специални потребности по метода Приложен поведенчески анализ (АВА) — научно доказан и широко признат подход за подкрепа на деца с разстройства от аутистичния спектър и други затруднения в развитието. Методът използва принципите на позитивната подкрепа за развитие на важни умения за общуване и поведение.Организаторите подчертаха, че в Дупница има остра нужда от обучени терапевти. Над 200 деца в общината се нуждаят от професионална помощ, но поради липса на достатъчно специалисти част от тях не получават необходимата подкрепа или са принудени да пътуват до други градове.Успешните резултати на деца от Благоевград, които вече работят по метода АВА, дават силен стимул проектът да бъде реализиран и в Дупница. Целта е местните деца да получат шанс за развитие, по-добра адаптация и по-пълноценен живот.