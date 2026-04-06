Банско трябва да бъде пример за това как природата и икономиката могат да вървят ръка за ръка и ключът за това е в прозрачността и експертния диалог. Това заяви д-р инж. Росица Карамфилова, водач на листата на "Прогресивна България“ в 1 МИР – Благоевград по време на среща с граждани в Банско, съобщиха от пресцентъра на коалицията.

На светлия празник Цветница флагът на Коалиция "Прогресивна България“ се развя на Бъндеришка поляна в полите на Пирин планина, където д-р инж. Росица Карамфилова, доц. д-р Ася Панджерова и Мария Михайлова – представители в листата на Коалицията се запознаха с актуалното състояние на терените и туристическата инфраструктура.

Росица Карамфилова разговаря с представители на туристическия сектор и експерти по темата за устойчивото управление на защитените територии.

По-късно през деня представителите на "Прогресивна България“ проведоха открита среща с граждани в центъра на Банско. В събитието се включиха и други представители от листата на "Прогресивна България“ – Васка Тричкова и Дафинка Балева.

Стотици симпатизанти и жители на града се събраха, за да обсъдят с кандидатите за народни представители на формацията местни и национални въпроси. Сред основните акценти в разговорите бяха ключовите приоритети в програмата на коалиция "Прогресивна България“.

Събитието премина при засилен интерес, като присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят вижданията си за бъдещето на региона.