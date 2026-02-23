28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. Информацията съобщават от Правителствена информационна служба. В Област Благоевград Георги Динев от ГЕРБ - СДС предава поста на Николай Куколев, който е представен като магистър по финанси със специализация "Публични финанси“ от ЮЗУ "Неофит Рилски“. Куколев има дългогодишен стаж като преподавател по "Публични финанси“ в различни висши училища и богат административен опит.
Николай Куколев е роден в Благоевград. Завършил е "История“ и "Българска филология“ в Югозападния университет ,,Неофит Рилски" в Благоевград. Като студент е сред създателите на Независимо студентско дружество (ФНСД) в ЮЗУ ,,Неофит Рилски" и на СДС в Благоевград.
Бил е два мандата общински съветник (1991-1999 г.) и зам.-областен управител на област Благоевград в периода (1999-2001 г.). Участвал е в създаването на първия план за регионално развитие на област Благоевград.
Работил е като служител в ЮЗУ,,Неофит Рилски" в Благоевград, в застрахователния сектор, а от 2005 г. е учител по история и по гражданско образование в Благоевград.
Ръководи ученически евроклуб "Общество на знанието". Работил е по различни европейски проекти в сферата на образованието, предприемачеството и опазването на околната среда в сътрудничество с Европейския информационен център ,,Европа директно" и Търговско-промишлена палата в Благоевград. Преминал е обучение в Ирландия, Китай, Израел и Гърция. Семеен с две деца.
