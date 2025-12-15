ЗАРЕЖДАНЕ...
Родопската теснолинейка е с ново разписание
Първият влак от Септември, който досега потегляше в 03:30 ч., вече тръгва в 05:00 ч. От Велинград заминаването е в 06:45 ч., а пристигането в Добринище е в 09:40 ч.
Първият влак от Добринище ще заминава в 06:50 ч., което е с 25 минути по-късно спрямо досегашното разписание. Така се осигурява по-кратко време за връзка в Септември с влаковете за София, Пловдив, Варна и Бургас.
Последният влак по направлението Септември – Добринище ще тръгва по-рано – в 15:45 ч., като се запазват двете удобни връзки с влаковете от София и Варна. Последният влак от Добринище към Септември също ще потегля по-рано – в 17:45 ч., с по-ранно пристигане във Велинград в 20:55 ч. и в Септември в 22:30 ч.
Съществена промяна има и при първия влак за Септември, който вече ще тръгва от гара Велинград (централна), а не от Цветино. Часът на заминаване е 07:00 ч., като се запазват връзките с бързите влакове за София, Пловдив и Бургас.
От новото разписание отпадат влаковете от Добринище до Разлог в 08:40 ч. и от Разлог за Добринище в 08:00 ч. Останалите влакове по линията се движат с минимални корекции в часовете – до пет минути.
