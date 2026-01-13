В Кюстендил беше почетена паметта на Мара Бунева, предаде. Инициативата бе организирана от културно-просветното дружество "Св. св. Кирил и Методий“.В катедралния храм "Свето Успение Богородично“ бяха запалени свещи в нейна памет, след което участниците в проявата поднесоха цветя пред паметника на Тодор Александров."Това е една велика българка, която се жертва и дава живота си за каузата на българите в Македония. Героиня, която трябва да се помни, да се почита и да ни зарежда с национален дух и патриотизъм. В такива дни е важно да си дадем равносметка какво правим за българщината и дали сме достойни за тяхната саможертва“, заяви председателят на дружеството Владимир Миланов.По думите му се отдава почит на българка, която на 13 януари 1928 година изпълнява присъдата над сръбския шовинист и българофоб Велимир Прелич – известен като инициатор и извършител на жестоки мъчения над българи, включително над български студенти в Скопие.На 13 януари 1928 година, в центъра на Скопие, на Каменния мост над река Вардар, Мара Бунева прострелва Прелич, а след това слага край на живота си. На въпроса защо е извършила покушението, тя отговаря: "Заради мъченията, които той извърши над моите братя студенти. Защото обичам отечеството си“.