Родолюбиви кюстендилци отдадоха почит на Мара Бунева
© ФОКУС
В катедралния храм "Свето Успение Богородично“ бяха запалени свещи в нейна памет, след което участниците в проявата поднесоха цветя пред паметника на Тодор Александров.
"Това е една велика българка, която се жертва и дава живота си за каузата на българите в Македония. Героиня, която трябва да се помни, да се почита и да ни зарежда с национален дух и патриотизъм. В такива дни е важно да си дадем равносметка какво правим за българщината и дали сме достойни за тяхната саможертва“, заяви председателят на дружеството Владимир Миланов.
По думите му се отдава почит на българка, която на 13 януари 1928 година изпълнява присъдата над сръбския шовинист и българофоб Велимир Прелич – известен като инициатор и извършител на жестоки мъчения над българи, включително над български студенти в Скопие.
На 13 януари 1928 година, в центъра на Скопие, на Каменния мост над река Вардар, Мара Бунева прострелва Прелич, а след това слага край на живота си. На въпроса защо е извършила покушението, тя отговаря: "Заради мъченията, които той извърши над моите братя студенти. Защото обичам отечеството си“.
