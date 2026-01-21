ЗАРЕЖДАНЕ...
Родилното отделение в Разлог получи най-висок клас кардиотокографски апарат
"Оттук, от Родилно отделение, започва животът. Затова сме изпълнени с радост и гордост, и всяка година споделяме този празник, който е празник на вашия екип, но и на всички баби и бабинчета в община Разлог!", каза кметът на Община Разлог.
Кметът подчерта, че в лицето на Община Разлог болницата е имала и винаги ще има огромна подкрепа.
"Ще продължават инвестициите в базата, в съвременната медицинска апаратура, в кадрите, във всичко, което подобрява качеството на здравните услуги. И ние сме горди, че болницата в Разлог е една от най-модерните болници в Югозападна България. Освен това, ВСЕКИ НАШ ЛЕКАР е имал и ще има мощната ни подкрепа в нелеката си работа и особено в ситуации, създадени умишлено и тенденциозно с цел уронване престижа на болничното заведение и името на лекарите. В нашата болница работят доказано ерудирани и високвалифицирани лекари, доказали се във времето с дела, с безспорен авторитет сред обществеността и пациентите. Надявам се, че заедно ще продължим да предоставяме на жителите на нашата община, на общините Банско, Белица и Якоруда съвременни и с високо качество медицински услуги“, добави още Красимир Герчев и честити на всички, с пожелание за здраве Деня на родилната помощ, Бабинден!
От името на община Разлог кметът подари на Родилно отделение легло за новородени, на празнуващите лекари и акушерки подари символичен персонален подарък с изписано на хавлиени кърпи личното им име и сапун, както повелява традицията.
Д-р Ваня Крънчева прочете поздравителен адрес по случай Деня на родилната помощ и Бабинден от името на управителя на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Магдалена Коцакова, чрез който пожелава здраве и благодари за усилията, които екипът полага за утвърждаване на авторитета на Акушеро-гинекологичното отделение като водещо в Благоевградска област и извън нея.
Магдалена Коцакова благодари на екипа и за личния принос на всеки от отделението за повишаване на доверието към МБАЛ "Д-р Асен Велев“ ЕООД.
По случай Бабинден Родилно отделение получи най-висок клас кардиотокографски апарат, изключително полезен за мониториране на дейността на плода, оценяване на неговите адаптационни способности и целящи предотвратяване на сериозни усложнения при някои патологично протичащи бременности.
С кардиотокографския запис се отразява сърдечната дейност на плода, както и интензитета, продължителността и честота на маточните контракции.
За улеснение на майките, специален апарат за обуване на калцуни получи отделението от председателя на Общински съвет Иван Димитров.
