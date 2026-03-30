"РобоДрин" от Кюстендил отново стана национален шампион по роботика
След участие в трите кръга – есенен, зимен и пролетен, отборите Pink Robots и MegaTroniX събраха най-голям брой точки и оглавиха националната ранглиста. Така младите състезатели защитиха титлата си и за втора поредна година се утвърдиха като едни от най-добрите в страната.
Учениците взеха участие и в две от най-престижните събития в областта на роботиката – Robo League в Техническия университет – Варна и "Дни на роботиката“ в Техническия университет – София, където демонстрираха високо ниво на подготовка и отлична конкурентоспособност.
Зад успеха стоят ръководителят на клуба Георги Тодоров и учениците Хоуп, Стефани, Никол, Максимилиана, Ивайло, Александър и Борис, които преминаха през всички етапи на състезанието и допринесоха за крайното класиране.
Постижението е резултат от целенасочена работа и високо ниво на обучение по роботика, умна автоматизация и мехатроника в училището, както в учебния процес, така и в извънкласните дейности.
Пред младите таланти предстоят нови изяви през април, когато ще участват в национални технологични форуми и ще представят свои иновативни разработки.
