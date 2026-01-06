По стара българска традиция и с акцент върху родолюбието, всички участници, които днес се включат в ритуала по спасяването на Светия кръст в Сандански, ще получат специални тениски с български шевици. Те са символ на уважението към народните корени и живата връзка между вяра, традиция и национална идентичност, предаде репортер наОтбелязването на християнския празник Богоявление (Йордановден) започна още тази сутрин с празнична служба в храм Св. вмчк. Георги, която се състоя в 07:30 ч. С напредването на деня празничната програма продължава, като в 11:00 ч. свещеници от местното църковно настоятелство ще поведат литийно шествие от църквата до езерото в градския парк Свети Врач.Кулминацията на празника се очаква в 11:30 ч., когато ще бъде извършен традиционният ритуал по хвърлянето на кръста във водите на езерото. В него ще се включат и военнослужещи от III-то Бригадно командване – Благоевград. По време на церемонията ще бъдат осветени знамената на България и на Община Сандански – дългогодишна традиция, която подчертава неразривната връзка между църква, армия и общество.От Църковното настоятелство напомнят, че в ритуала могат да участват само православно кръстени мъже, които не са употребили алкохол или наркотични вещества, в знак на уважение към свещения характер на празника.Очаква се десетки смелчаци да се хвърлят в ледените води, а тениските с български шевици да останат като видим спомен за куража, вярата и почитта към традициите на Йордановден.