|Ритмично се изплащат обезщетенията за измръзнала реколта в страната
Тя се проведе в залата на Областна администрация – Кюстендил, след като част от земеделските стопани в Кюстендилско изразиха недоволство от полученото обезщетение заради падналия през месец април мраз, унищожил реколтата от череши и вишни.
"Към момента са разплатени 938 заявления, около над 13 млн. лева по тази помощ. До края на седмицата предстоят още плащания на близо 900 земеделски производители. До края на месец септември предстои извършване на проверка и подпомагане за около 500 заявления“, посочи Иван Капитанов.
По думите му до края на месец септември, от страна на ресорното министерство, ще се извършат всички необходими административни проверки. Тези площи, които са допустими и които са в добро агротехническо състояние, ще получат необходимото финансиране.
Зам.-министърът заяви още, че тази година област Кюстендил е най-засегната от измръзването при черешите и вишните. "Направихме всичко възможно и в най-кратък срок, Министерството и Държавен фонд "Земеделие“, да успеем да подпомогнем нашите земеделски производители“, коментира още зам.-министърът. Плащането на компенсациите е стартирало от 22 август. Първоначално са изплатени 250 заявления, а през вчерашния ден са получили пари още 650 земеделски производители. Продължава изплащането на помощна ритмично.
Зам.-министърът припомни, че са извършвани и теренни проверки на заявените площи, а не само по документи. Целта е била да се провери дали реално заявеното е така и дали самите насаждения са били добре стопанисвани и отглеждани.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов благодари за бързата реакция на министерството. На срещата е станало ясно, че ако някой земеделски производител смята, че неговата овощна градина е в добро състояние, но не е била правилно оценена, ще има опция да възрази и да се разгледа самият случай отделно. "За пореден път показахме, че местната и държавната власт са заедно и помагаме на нашите земеделски производители“, каза инж. Огнян Атанасов.
Кметът посочи, че земеделските стопани вече са разбрали необходимостта от сдружаване. Предстои да се учреди сдружение на черешопроизводителите, което да представлява овощарите от региона. "Моят призив е след това да тръгнат да работят по защитеното географско понятие "Кюстендилска череша“, за да вдигнем добавената стойност на нашите плодове. Този отрасъл е структуроопределящ за нашата община“, беше категоричен кметът на Кюстендил
"За първи път тази година се изплащат помощи в рамките на календарна година. Обикновено практиката е това да се случва през следващата стопанска година. Благодарим за бързата реакция на министерството. Мисля, че нашите земеделски стопани разбраха и се успокоиха“, каза от своя страна областният управител инж. Методи Чимев.
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
13:28 / 26.08.2025
