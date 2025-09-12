© Фокус виж галерията Пълна промяна ще претърпи кръговото кръстовище в квартал "Капията“ в Кюстендил, предаде "Фокус“. Пространството между улиците "Цар Освободител“, "Хаджи Димитър“ и "Дупнишко шосе“ ще бъде с изцяло нова визия. Кръстовището попада в изпълняваните от Община Кюстендил проекти за ремонт на входно-изходните пътни артерии на града.



По задание се предвижда цялостна промяна на кръговото кръстовище. Сегашната монументална скулптура, наподобяваща зелка, вече е премахната и върната на старото й място – при бившия мотел "Сайма“. Предстои изработването на нова композиция с древни римски колони, съхранявани в Регионалния исторически музей. Пространството ще бъде с озеленяване, зацветяване и осветление.



Ще се изработи и постави надпис "Пауталия“. Това е и старото римско име на Кюстендил, който е бил провъзгласен за град през 106 година по време на управлението на император Марк Улпий Траян. През II-III в. градът сече свои бронзови монети. Пауталия е била сред най-цветущите селища от онова време.