Международен форум за кирилицата на тема "Духовното наследство в дигиталния век“, организиран от президента Илияна Йотова, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Кюстендил. Научната конференция постави акцент върху светеца Иван Рилски, тъй като тази година се отбелязват 1080 години от неговото успение.
В събитието се включиха Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, игуменът на Рилския манастир Адрианополския епископ Евлогий, областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов, ректорът на ЮЗУ проф. д-р Николай Марин, учени от Българската академия на науките, преподаватели и авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан и Китай.
Игуменът на Рилския манастир отправи приветствие към присъстващите и обясни, че тази година Рилската света обител ще чества почти 11 века. Той посочи, че в манастира се съхранява литература на 10 века и над 60 хил. тома. Има над 250 ръкописни паметници и няколко листа на глаголица от 11 век. Съхраняват се около 9 хил. тома старопечатни книги. “Във всичко Рилската света обител е била съпричастна на съдбите на българския народ. Сбирката на библиотеката отразява характеристиката на всяка една от епохите от нашата история. Днес книжният фонд се дигитализира и допълва", обясни дядо Евлогий.
В приветствието си Негово Светейшество Патриарх Даниил подчерта, че “Словото - това е Христос." “Като естествен носител на тази писменост и книжнина Православната ни църква винаги е насърчавала, приветствала и благославяла всяка инициатива за популяризиране на българската книжовност и азбука. Радостно е, когато такива инициативи имат международен характер“.
Българският Патриарх Даниил каза още, че Рилската света обител и нетленните мощи на Св. Йоан Рилски са устояли във времето до днес. “Тъкмо в този център на просвета сме се събрали днес. Благопожелаваме ползотворна работа на днешната научна конференция", завърши главата на Българската православна църква.
Президентът Илияна Йотова постави акцент върху прехвърлянето на българската история, духовност и култура в дигиталния век. Йотова обясни, че трябва да бдим много зорко за това българският език да не се подменя с други езици и да не се подменят красивите кирилски букви. Президентът заяви още, че следващото издание на форума за кирилицата ще бъде през 2028 г.
Научната конференция се проведе под егидата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, със съдействието на Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Българската православна църква.
