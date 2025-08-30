© Фокус виж галерията "Custom Hill Ride 2025“ вече е в разгара си в лесопарк "Хисарлъка“, предаде репортер на "Фокус“. Началото беше поставено на площад "Велбъжд“ с атрактивен райд до лесопарка, където тече и самата програма. Програмата включва игри, томболи, конкурси и представяне на участниците. Над 10 са къстъм автомобилите, повече от 30 бяха участниците в райда. Представени са 15 подиума на топ къстъм ателиета в България.



От 17.00 часа предстои награждаване на участниците. Предвидени са награди за най -атрактивен участник, най-далечен участник и най-елегантен. Награди ще има за автомобил и мотоциклет, както и награда на публиката.



Една от най-новите рок групи на българската сцена "DeeStoned“, с вокал Деян Каменов – Дидо ще се представи след награждаването. Веднага след това започва и музикалното рок преживяване с група "Sevi“. Промяната в програмата е наложена поради прогнозата за влошаване на времето в по-късните часове на деня.















