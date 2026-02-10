Уъркшопът "Restart“, част от инициативата Creative Bansko / Творческо Банско, събра десетки артисти и творчески професионалисти от различни сфери. В рамките на два дни участниците работиха активно върху идеи, проекти и следващи посоки за развитие.Събитието се проведе през изминалия уикенд в Музея на планината и хората и се превърна в среда за обмен на опит, сътрудничество и създаване на нови професионални контакти. Практическият формат помогна на участниците да структурират конкретни планове и да формулират ясни следващи стъпки, а атмосферата на откритост и подкрепа подчерта силата на общността, когато работи заедно."Restart“ допринесе както за индивидуалното развитие на включилите се творци, така и за културния живот на Банско, утвърждавайки града като място за идеи, срещи и устойчиво развитие в сферата на изкуството.Кметът на община Банско Стойчо Баненски благодари на участниците и организаторите за активността и приноса им към културната програма на града, като акцентира върху значението на подобни инициативи за бъдещето на местната творческа общност.Инициативата Creative Bansko продължава да създава възможности за срещи, развитие и вдъхновение.