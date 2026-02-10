ЗАРЕЖДАНЕ...
"Restart" събра творци в Банско и затвърди града като място за изкуство и идеи
©
Събитието се проведе през изминалия уикенд в Музея на планината и хората и се превърна в среда за обмен на опит, сътрудничество и създаване на нови професионални контакти. Практическият формат помогна на участниците да структурират конкретни планове и да формулират ясни следващи стъпки, а атмосферата на откритост и подкрепа подчерта силата на общността, когато работи заедно.
"Restart“ допринесе както за индивидуалното развитие на включилите се творци, така и за културния живот на Банско, утвърждавайки града като място за идеи, срещи и устойчиво развитие в сферата на изкуството.
Кметът на община Банско Стойчо Баненски благодари на участниците и организаторите за активността и приноса им към културната програма на града, като акцентира върху значението на подобни инициативи за бъдещето на местната творческа общност.
Инициативата Creative Bansko продължава да създава възможности за срещи, развитие и вдъхновение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушни...
16:37 / 09.02.2026
Рекорден интерес за конкурса "Девойка Кюстендилска пролет"
16:01 / 09.02.2026
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
15:03 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.