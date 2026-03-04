ЗАРЕЖДАНЕ...
Решават проблема с водоснабдяването в петричко село
Добави, че това е един от мащабните проекти, който подчертава, че приоритет за местната власт остава В и К инфраструктурата, защото после идва и възможността да се пристъпи към нови улични настилки. Кметът припомни, че през 2023 година е реконструиран и довеждащият водопровод - тласкател за селата Кърналово и Михнево, което очертава целенасочената и поетапна политика за цялостно решение на проблема с водоснабдяването.
Димитър Бръчков благодари на депутата Костадин Стойков за подкрепата.
Кметът на село Кърналово Николай Златков отчете постоянните проблеми, с които ежегодно са се сблъсквали жителите на селото заради старата водопроводна мрежа - аварии и режим на водата. С изпълнението на новия проект ще се намалят загубите, ще се осигури оптимално водоснабдяване.
Тържествен водосвет за благославяне на обекта - да се реализира благополучно и да няма несгоди - отслужи отец Живко Димитров. На първата копка присъстваха също председателят на Общински съвет Светла Данаилова, общинските съветници от село Кърналово д-р Димитър Корчев и Страхил Димитров, представители на фирмата изпълнител "Юнайтед пропърти груп“ ЕООД, жители на селото, както и кметове на съседни населени места.
