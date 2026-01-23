Започна работа по благоустрояването на ул. "Стою Хаджиев“, екипи вече работят на ул. "Бабуна“.Дейностите са по ЕТАП 3 на Инвестиционната инфраструктурна програма, която изпълнява Община Петрич.На ул. "Бабуна“ се подменя канализация – 57 метра (участък от ул. "Струма“ до ул. "Христо Чернопеев“). Ще бъдат включени и съответните сградни канализационни отклонения в подменения участък. След приключване на работата ще се положи и асфалтова настилка.На ул. "Стою Хаджиев“ фирмата изпълнител е готова за започване на подмяната на тротоарната настилка и бордюрите. По тази улица водопроводът вече беше подменен. След това ще бъдат положени и 340 метра нов асфалт – участък от кръстовището с ул. "Рокфелер“ и ул. "Яне Сандански“ до кръстовището с ул. "Тракия“ и ул. "Чаталджа“. Ширината на уличното платно е 5,50 м.Предвиждат се дейности за коригиране нивата на канализационните шахти до нивото на новоположената настилка, включително подмяна на компрометирани елементи. За да има ефективно отводняване на пътното платно, ще се ремонтират съществуващите отводнителни шахти. Предвидени са хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.Улица "Стою Хаджиев“ беше една от най-критичните с разбита настилка и амортизиран водопровод."Молим живущите да имат предвид и да се съобразят с началото на строителните дейности на посочените две улици в града, за да приключат своевременно работата на терен изпълнителите! Фирмите ще работят съобразено с метеорологичните условия", съобщиха от Община Петрич.Поетапно решаваме дългогодишни инфраструктурни проблеми в Петрич.