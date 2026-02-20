ЗАРЕЖДАНЕ...
Реновират парка край най-горещия гейзер на Балканите
Обновяването предвижда паркът да стане по-приветлив и функционален. Ще бъдат поставени нови пейки, маси и кошчета за отпадъци, ще се извършат дейности по озеленяване и ще бъде изградена поливна система. Планирано е оформяне на алеите, модернизиране на осветлението, както и поставяне на дървени пластики. Интересен акцент в проекта е изграждането на покривна градина върху съществуващия санитарен възел.
Проектът се реализира по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония и обхваща Сапарева баня и Гевгелия. Целта е не само да бъдат обновени зелените площи, но и да се насърчи опазването на природата и биологичното разнообразие в региона. Предвижда се и изработването на съвместен стратегически план за опазване на биоразнообразието, както и насоки за прилагане на местни екологични политики и зелени обществени поръчки.
Очаква се обновените паркови пространства да създадат по-добра среда за отдих както за жителите, така и за многобройните гости на курортния град.
Крайният срок за изпълнение на дейностите е 25 ноември 2027 година, а стойността на проекта е 809 379 евро.
Млади журналисти по следите на Левски в Кюстендил
18:29 / 19.02.2026
