Министерски съвет одобри отпускането на средства за изпълнение на първи етап от проекта на Община Петрич "Реконструкция на улична водопроводна мрежа в село Кърналово“. Одобреното финансиране възлиза на 700 000 лева.Улиците, включени в първи етап, са четири:- ул. "Хан Аспарух" с дължина 378 м;- ул. "Хилендар" в участъка от ул. "Витоша" до ул. "Хилендар" с дължина 134 м;- ул. "Цар Калоян" в участъка от ул. "Хилендар" до ул. "Станке Лисичков" с дължина 126 м;- ул. "Станке Лисичков" в участъка от "Цар Калоян" до ул. "Вит" с дължина 227 м.С помощта на държавата продължаваме да подменяме амортизираните и създаващи перманентни проблеми водопроводи в града и селата.Община Петрич има проектна готовност и за други възлови обекти, свързани с подобряване на водоснабдяването, съобщиха от общинската администрация.