Ремонтират водопроводната мрежа в петричко село
Улиците, включени в първи етап, са четири:
- ул. "Хан Аспарух" с дължина 378 м;
- ул. "Хилендар" в участъка от ул. "Витоша" до ул. "Хилендар" с дължина 134 м;
- ул. "Цар Калоян" в участъка от ул. "Хилендар" до ул. "Станке Лисичков" с дължина 126 м;
- ул. "Станке Лисичков" в участъка от "Цар Калоян" до ул. "Вит" с дължина 227 м.
С помощта на държавата продължаваме да подменяме амортизираните и създаващи перманентни проблеми водопроводи в града и селата.
Община Петрич има проектна готовност и за други възлови обекти, свързани с подобряване на водоснабдяването, съобщиха от общинската администрация.
