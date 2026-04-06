Във връзка с ремонт на съществуващ водопровод по улица "Терзи Никола“ в град Банско, ще се извършват работни дейности в периода до 17.04.2026 г. (петък), съобщиха от ВиК - Благоевград.
В посочения период ще бъде нарушено водоподаването по улицата, в работните дни от 08:30 часа до 16:00 часа.
Препоръчва се на всички засегнати потребители да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.