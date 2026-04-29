Временна организация на движението е въведена в Сандански заради ремонтни дейности по уличната и ВиК инфраструктура, съобщиха от Община Сандански. Ограниченията засягат ключов участък в централната част на града и ще изискват пренасочване на трафика.

Затворена за движение е ул. "Серес“ в горната ѝ част, в района на платения паркинг под ГУМ. Ограничението обхваща участъка между кръстовищата с ул. "Воден“ и ул. "Балшлийца“, като преминаването на моторни превозни средства там временно не е възможно.

От общината призовават жителите и гостите на града да планират предварително своето придвижване, особено в зоната около паркинга, където се извършват ремонтните дейности по ВиК мрежата.

Във връзка с въведените ограничения движението се пренасочва по алтернативни маршрути. Водачите могат да използват улиците "Христо Смирненски“, "Мелник“, "Хан Аспарух“, както и останалите отворени участъци на ул. "Серес“.

Ремонтният участък е обозначен с необходимата временна пътна сигнализация. Отговорните институции апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват указанията на място и да се съобразяват с въведената организация на движение.

От местната власт поднасят извинения за създаденото неудобство и подчертават, че ремонтът е наложителен с оглед подобряване на инфраструктурата и качеството на живот в града.

Очаква се дейностите да допринесат за по-добри условия за движение и по-надеждна ВиК мрежа в района.