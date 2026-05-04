От днес, 4 май, започна ремонт на отводнителната решетка на ул. "Рила“ в Сандански. Дейностите се предприемат с цел решаване на дългогодишен проблем, създаващ неудобство за живущите и преминаващите в района. Това съобщиха от Общината.

Очаква се след укрепването на съоръжението да се подобри значително отводняването на пътното платно, както и общото състояние на уличната инфраструктура. Допълнително, ремонтът ще допринесе за намаляване на шума при преминаване на автомобили – проблем, за който граждани нееднократно са подавали сигнали.

По време на ремонтните дейности движението по улицата е временно ограничено в едната лента, което налага повишено внимание от страна на шофьорите.

От общинската администрация апелират водачите да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да преминават внимателно през участъка, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението.