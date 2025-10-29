Ремонт на водопровод затваря улица в центъра на Кюстендил

© Фокус Архив Част от улица "Цар Михаил“ в центъра на Кюстендил ще бъде временно затворена днес за движение на автомобили заради ремонт на водопровода за топла минерална вода, предаде "Фокус“. Ограничението ще бъде в сила от 7.30 до 17.00 часа в участъка при стоянката за таксиметрови автомобили, зад сградата на Националната агенция за приходите. В този период движението ще бъде изцяло преустановено.



От Община Кюстендил призовават жителите и гостите на града да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да преминават с повишено внимание в района.



Ремонтните дейности са част от реконструкцията на магистралния водопровод за минерална вода, възложена от Община Кюстендил. В момента се подменя трасето, което преминава от кооперативния пазар, по улиците "Пауталия“, "Цар Освободител“ и "Търговска“, достигайки до улица "Демокрация“.



Работите се извършват с цел подобряване на водоснабдителната инфраструктура и осигуряване на по-надеждно подаване на минерална вода към потребителите.