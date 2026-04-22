С голям успех приключи мащабната акция "Подай ръка за Възкресение Христово“, организирана от енориашите при храма "Св. вмчк Димитър Солунски“ в Кюстендил. Пред "Фокус“ организаторите споделиха, че тазгодишната кампания е надминала очакванията – събрани са значителни количества хранителни продукти и над 1000 евро от дарителски кутии в трите местни храма. Със средствата и продуктите е подсигурен великденският обяд за десетки съграждани в затруднено положение.

Организаторите изразиха признателност към жителите на града, местния бизнес и институциите, сред които читалище "Братство“ и енориашите от село Невестино. Специална благодарност бе отправена към семейството на Даниел Данчев за щедрото финансово дарение, чрез което са закупени ваучери за пазаруване от българска хранителна верига.

В акцията активно са се включили и много млади доброволци, които вече са разнесли пакетите с храна и ваучерите директно по домовете на нуждаещите се. Според организаторите най-ценният резултат от кампанията е върнатата надежда и радостта в очите на хората, посрещнали Възкресение Христово с усещане за подкрепа и любов към ближния.

Кампанията се проведе с благословението на Негово Светейшество патриарх Даниил и с подкрепата на Негово Преосвещенство Велбъждкия епископ Исаак.