Рекорден интерес беляза тазгодишният първи кръг за участие в юбилейното издание на един от най-старите и престижни конкурси за красота в България – "Девойка Кюстендилска пролет“, предаде. Общо 29 млади дами от различни училища в града под "Хисарлъка“ преминаха през кастинг, представяйки се достойно пред авторитетното жури.Кандидатките, на възраст между 16 и 18 години, бяха оценявани по комплекс от критерии, включващи визия и естетическо присъствие, стойка, походка и движение, обща култура и комуникативност, артистичност и личностно излъчване – качества, които от десетилетия формират облика на конкурса като символ на младостта и красотата.Всички участнички се представиха впечатляващо, като акцентираха върху визията си за развитието на града и желанието си да допринасят активно за неговото бъдеще.След внимателна селекция бяха определени 14 финалистки, които на 14 март ще се изправят на голямата сцена в рамките на шестдесетото юбилейно издание на първия по рода си конкурс за най-красиво момиче в България, поставил началото си през далечната 1966 година.Изборът на тазгодишната Девойка – символ на пролетта, обновлението и надеждата, както и на нейните две подгласнички, ще се състои по време на тържествения спектакъл, насрочен за 14 март от 19.00 часа на площад "Велбъжд“. Трите отличени девойки заедно с жителите и гостите на града ще посрещнат първия лъч на пролетта на 21 март – в духа на традицията, красотата и обновлението.