Във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от своето корито, Община Разлог информира жителите и гостите на града, че към момента екипи на Община Разлог, Пожарна безопасност и защита на населението, както и органи на МВР работят на терен.Трите критични точки на територията на града са обезпечени с екипи, които следят водните нива и предприемат необходимите действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата.Тежка техника на Община Разлог е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането ѝ в градското корито.На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи.Община Разлог призовава гражданите към спокойствие, да избягват придвижване в засегнатите райони и да следват указанията на компетентните органи.При необходимост ще бъде предоставена допълнителна информация.