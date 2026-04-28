Земетресение е регистрирано снощи в 00:32 часа на територията на България. Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Трусът е станал на 4.8 км от Симитли в област Благоевград и на 90 км от София.
Земетресението е било с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер.
Няма данни да е усетено от хората.
