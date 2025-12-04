Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ в Кюстендил е одобрена за финансиране по програмата "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, предаде. Програмата се реализира от страна на Министерство на културата."И към настоящия момент библиотеката ни разполага с богат и разнообразен фонд, който ежедневно обслужва интересите на читателите от всички възрасти. Благодарение на одобрения проект в първите месеци на 2026 година ще можем да надградим този ресурс с още стойностни заглавия, които да разширят достъпа до съвременна литература, специализирани издания и актуална информация“, посочиха от културния институт.Програмата "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ цели да насърчи достъпа до знание и култура чрез осигуряване на нови книги и информационни източници за читатели от всички възрасти в цялата страна.