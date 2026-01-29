Сподели close
Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ получи поредното си ценно дарение от Бойко Недялков, предаде ФОКУС. Дарението включва книги и албуми от издателство "Захари Стоянов“. Дарението беше направено в една от залите на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, а събитието беше открито от управителя на издателството Иван Гранитски, който подчерта значението на сътрудничеството между културните институции, бизнеса и творческите среди.

Акцент в събитието бяха албумите с произведения на изтъкнатите български художници Николай Майсторов и Васил Горанов. Двамата автори присъстваха лично и споделиха размисли за своето творчество и за ролята на изкуството в съвременния културен живот.

Художественото наследство и албумите бяха представени от проф. д-р Иван Маразов, който анализира приноса на двамата художници към българското изобразително изкуство.

Събитието беше уважено от представители на местната власт – кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателя на Общинския съвет Димитър Велинов и заместник-кмета инж. Росица Плачкова.

Сред гостите бяха и ученици от ПМГ "Емануил Иванов“ – Кюстендил, които проявиха интерес към представянето и се включиха в диалога между култура, изкуство и образование.

Директорът на библиотеката София Пейчева изрази благодарност към "Бойко Недялков и Издателство "Захари Стоянов“ за дарението, което обогатява библиотечния фонд и подпомага културната дейност на институцията.