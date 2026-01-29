ЗАРЕЖДАНЕ...
Регионалната библиотека в Кюстендил с ново ценно дарение
Акцент в събитието бяха албумите с произведения на изтъкнатите български художници Николай Майсторов и Васил Горанов. Двамата автори присъстваха лично и споделиха размисли за своето творчество и за ролята на изкуството в съвременния културен живот.
Художественото наследство и албумите бяха представени от проф. д-р Иван Маразов, който анализира приноса на двамата художници към българското изобразително изкуство.
Събитието беше уважено от представители на местната власт – кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателя на Общинския съвет Димитър Велинов и заместник-кмета инж. Росица Плачкова.
Сред гостите бяха и ученици от ПМГ "Емануил Иванов“ – Кюстендил, които проявиха интерес към представянето и се включиха в диалога между култура, изкуство и образование.
Директорът на библиотеката София Пейчева изрази благодарност към "Бойко Недялков и Издателство "Захари Стоянов“ за дарението, което обогатява библиотечния фонд и подпомага културната дейност на институцията.
