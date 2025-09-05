ЗАРЕЖДАНЕ...
|Редят изложба "Завръщане" в Дупница
Те са плод на творческия път и художествените експерименти на авторката през последните няколко години.
Екатерина Иванова е родена в град Пазарджик през 1972 година. Завършва ППИ "Свети Иван Рилски“ – Дупница и СУ "Св. Климент Охридски“ със специалност "Педагогика на изобразителното изкуство“.
Творчеството ѝ е представяно в множество национални и международни изложби. През 2023 г. получава награда от Националната изложба "Есенен салон“ – Севлиево, а през 2019 г. е номинирана за рисунка на Международното биенале "Изкуството на миниатюрата“ – Русе.
Нейни творби са част от фондовете на водещи художествени галерии в Пазарджик и Севлиево, както и в частни колекции у нас и в чужбина.
