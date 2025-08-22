Редица проблеми пред кюстендилските пчелари

© Фокус Архив Поредна лоша година отчитат пчеларите в Кюстендил, предаде "Фокус“. Председателят на браншовия съюз "Пчела“ Тихомир Стоицов коментира, че изминалите месеци са съпроводени със загуба на пчелни семейства, висока смъртност при медоносните насекоми, липса на паша и ниски добиви.



"Тази година имаше кражба на кошери и отравяния. Кражбата е на десетина пчелни семейства в Кюстендил и нанесе щети на млад пчелар който беше направил нелоши инвестиции. Имахме преди два месеца отравяния на летяща пчела в кошери в Багренци. По 300 лева е щетата на кошер. Има и отказали се пчелари“, сподели Тихомир Стоицов.



Според него най-много са пострадали слабите пчелни семейства които не са успели да се развият в активния сезон. Имало е и висока зимна смъртност – до 20%. След това е липсвала основната паша.



В същото време, според Стоицов, липсва адекватна политика при подпомагането на малките пчелари, а в същото време контролът е занижен. Нелоялната конкуренция с вносен пчелен мед също оказва негативно влияние върху хората, заети в сектора.