|Редица проблеми пред кюстендилските пчелари
"Тази година имаше кражба на кошери и отравяния. Кражбата е на десетина пчелни семейства в Кюстендил и нанесе щети на млад пчелар който беше направил нелоши инвестиции. Имахме преди два месеца отравяния на летяща пчела в кошери в Багренци. По 300 лева е щетата на кошер. Има и отказали се пчелари“, сподели Тихомир Стоицов.
Според него най-много са пострадали слабите пчелни семейства които не са успели да се развият в активния сезон. Имало е и висока зимна смъртност – до 20%. След това е липсвала основната паша.
В същото време, според Стоицов, липсва адекватна политика при подпомагането на малките пчелари, а в същото време контролът е занижен. Нелоялната конкуренция с вносен пчелен мед също оказва негативно влияние върху хората, заети в сектора.
